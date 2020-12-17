2020/12/17 | 17:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الخميس، تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وانقرة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى، اليوم الخميس، الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، وذلك في إطار زيارته الرسمية الى العاصمة التركية انقرة".

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها في مجالات متعددة، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مؤكداً "بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وانقرة، فضلا عن دعوة الشركات التركية للاستثمار في العراق في مختلف القطاعات".

PUKmedia المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي واردوغان يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وانقرة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي واردوغان يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وانقرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).