استدعاء مسؤولين وتحقيقات في قضايا

2020/12/17 | 17:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القضاء فتح ملفات كبرى تتعلق بإهدار أموال وتجاوزات وظيفية

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس، استدعاء مسؤولين في قضايا فساد كبرى تتعلق بديوان الوقف السني.

وذكر بيان للمركز الإعلامي في مجلس القضاء، 17 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة في الكرخ باشرت بإجراء التحقيق بمجموعة من الإخبارات التي تتعلق بملفات فساد كبيرة حصلت في ديوان الوقف السني خلال السنوات السابقة".

وأضاف البيان، أن "المحكمة أجرت التحقيقات بعدد من قضايا الفساد الإداري والمالي التي تتعلق بالإضرار العمدي بأموال ومصالح الوقف، وتجاوز حدود الوظيفة خاصة فيما يتعلق بشراء عقارات بأرقام كبيرة جدًا لاتتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار".

وأكد البيان، أن المحكمة أصدرت "أوامر استقدام بحق عدد من المتهمين في ديوان الوقف السني تتعلق بهذه الملفات".

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