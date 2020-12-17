صالح للوفد الكردي: الحلول تأتي عبر التفاهم الجدي والرغبة المشتركة لتحقيق مصالح المواطنين

2020/12/17 | 17:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 17 كانون الأول 2020 في بغداد، وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، وبحضور نائب رئيس البرلمان بشير الحداد.

وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة تضافر الجهود للتوصل إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، استناداً الى الدستور، والاعتماد على الشفافية والمصارحة، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني حفاظاً على الصالح العام.

وقال السيد الرئيس، إن الحلول تأتي عبر التفاهم الجدي والرغبة المشتركة لتحقيق مصالح المواطنين، لافتاً الى ضرورة حسم مسألة رواتب موظفي الإقليم باعتبارها حقاً دستورياً، إلى جانب المسائل المالية الأخرى العالقة، وبما يحفظ حقوق الشعب العراقي، ومن ضمنها حقوق المواطنين من الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان.

وناقش الاجتماع مهمة الوفد في بغداد، وتم التأكيد على ضرورة التمسك بالحوار البنّاء والتواصل من اجل تذليل المصاعب، وإيجاد الحلول الكفيلة لحسم الخلافات، وتضمن حقوق المواطنين وتلبي مطالبهم.

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