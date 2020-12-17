الرد السريع يداهم اوكار متعاطي ومروجي المواد المخدرة في ميسان والاطاحة بـ6 متهمين

2020/12/17 | 17:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قوة من فرقة الرد السريع وبناءاً على معلومات استخبارية، بمداهمة اوكار متعاطي ومروجي المواد المخدرة في مناطق (البو رمانة والوحدة والرسالة والجديدة) بمحافظة ميسان حيث تم القاء القبض على ستة من المتهمين وفق مذكرات قضائية صادرة بحقهم وتم تسليمهم اصوليا لينالوا جزاءهم العادل.

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول

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