2020/12/17 | 17:11 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه حقيقة اغتيال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي

نفى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، يوم الخميس، تعرضه لأية عملية اغتيال في العاصمة العراقية بغداد.

وقال فهمي، إن "الانباء التي تحدثت عن تعرضي الى عملية اغتيال غير صحيحة، واني حالياً في بغداد ولم اتعرض لاي حادث أمني او غيره، وكل ما اشيع بهذا الصدد هو شائعات لا أساس لها من الصحة".

وبين ان "نشر هكذا شائعات ربما تكون بقصد من قبل بعض الأطراف، لمحاولة زعزعة الاستقرار السياسي والأمني في العراق، والتشويش على الرأي العام بهذا شائعات".

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اغتيال النائب السابق وسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي.

وكان فهمي عضوا في مجلس النواب العراقي عن تحالف سائرون الذي يقوده التيار الصدري، غير أنه استقال من البرلمان بعد القمع الذي تعرض له محتجو تشرين.

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