2020/12/17 | 17:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- بغداد/المركز الخبري الوطني- قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، اليوم الاربعاء، تحديد قطر أرضاً للمنتخب الوطني في مواجهة منتخب هونغ كونغ.وقال مصدر في الهيئة في تصريح صحفي: إن “التطبيعية ابلغت الاتحاد الاسيوي بإختيار قطر أرضاً للعراق في مواجهة هونغ كونغ بالتصفيات المزدوجة”.وأضاف، ان “العراق اختار قطر بسبب الاجراءات الجيدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تطبيعية اتحاد الكرة تختار قطر أرضاً لمواجهة هونغ كونغ بالتصفيات المزدوجة المركز الخبري الوطني.

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