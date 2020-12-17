التربية تحدد موعد الدور الثالث لمرحلتين دراسيتين

2020/12/17 | 17:15 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة التربية، الخميس، عن بدء امتحانات الدولار الثالث للصفوف المنتهية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة للعام الدراسي (2019-2020) خلال شهر كانون الثاني المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (17 كانون الاول 2020)، ان "الامتحانات ستبدأ يوم الأحد الموافق الـ3 من شهر كانون الثاني لعام 2021 وتستمر لغاية يوم الاربعاء المصادف الـ13 من الشهر ذاته، ومن ضمنها ايام السبت".

واضاف، انه "يتم تحديد الجداول الامتحانية من قبل إدارات المدارس".

واوضح، ان، من حق التلاميذ والطلبة تأدية الامتحان بغض النظر عن عدد المواد الراسبين فيها، شرط ان تكون لديهم ارقام امتحانية وأسماؤهم موجودة في نسخ نتائج الدور الثاني في مراكز الفحص".

والزمت الوزارة جميع إدارات المدارس بالتقييد التام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي حفاظا على سلامتهم من وباء "كورونا"، كما وان الامتحانات سوف تجري أثناء الدوام الرسمي.

ا.ح

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