رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة حسم مسألة رواتب موظفي الإقليم باعتبارها حقاً دستورياً

2020/12/17 | 17:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، على ضرورة حسم مسألة رواتب موظفي الإقليم باعتبارها حقاً دستورياً، إلى جانب المسائل المالية الأخرى العالقة، وبما يحفظ حقوق الشعب العراقي.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم الخميس، في بغداد، وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، وبحضور نائب رئيس البرلمان بشير الحداد”، مبينا انه “جرى، خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة تضافر الجهود للتوصل إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، استناداً الى الدستور، والاعتماد على الشفافية والمصارحة، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني حفاظاً على الصالح العام”.

واكد صالح، إن “الحلول تأتي عبر التفاهم الجدي والرغبة المشتركة لتحقيق مصالح المواطنين”، لافتاً الى “ضرورة حسم مسألة رواتب موظفي الإقليم باعتبارها حقاً دستورياً، إلى جانب المسائل المالية الأخرى العالقة، وبما يحفظ حقوق الشعب العراقي، ومن ضمنها حقوق المواطنين من الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان”.

وناقش الاجتماع مهمة الوفد في بغداد، وتم التأكيد على ضرورة التمسك بالحوار البنّاء والتواصل من اجل تذليل المصاعب، وإيجاد الحلول الكفيلة لحسم الخلافات، وتضمن حقوق المواطنين وتلبي مطالبهم.

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