الكاظمي واردوغان يترأسان الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والتركي

2020/12/17 | 17:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان يترأسان الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والتركي.

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