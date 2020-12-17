2020/12/17 | 17:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن أمين بغداد علاء معن، الخميس، عن قرب الشروع بتأهيل شارع المتنبي بما يتناسب ومكانته التراثية بالتعاون مع أصحاب المكتبات.

وذكر بيان للأمانة تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الأول 2020)، إن "معن أجرى جولة ميدانية في شارع المتنبي وسوق السراي وساحة الرصافي للاطلاع على واقعها الخدمي".

وتابع، "ودعا أمين بغداد، اصحاب المكتبات في شارع المتنبي إلى تشكيل مجلس تعاون مع أمانة بغداد، يتم عقده في مقهى الشابندر بمشاركة ممثلين عنهم لإعداد رؤية موحدة حول تنظيم آليات عرض الكتب لقرب الشروع بتأهيل الشارع".

وأضاف أن "أمين بغداد دعا ايضاً اصحاب المحال الى التعاون مع ملاكات امانة بغداد عبر ازالة تجاوزاتهم عن الأرصفة ونهر الشارع لفسح المجال أمام رواد المنطقة للتنقل بسلاسة".

وتابع أن "أمين بغداد وجه دائرة بلدية الرصافة بالاهتمام بشارع المتنبي والاسواق التراثية كسوقي السراي والصفافير وتكثيف الجهود الخدمية بما يتلائم والمكانة الادبية والتراثية لهذه المواقع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين بغداد: شارع المتنبي على موعد مع حملة تأهيل جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين بغداد: شارع المتنبي على موعد مع حملة تأهيل جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).