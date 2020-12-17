المتحف الوطني في السليمانية يحتضن معرضا فنيا مشتركا

2020/12/17 | 17:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت منظمة حماية الطفولة في كوردستان بالتعاون مع مركز شباب كوردستان اليوم الخميس، معرضا فنيا في قاعة المتحف الوطني (الامن الاحمر) بمدينة السليمانية بمشاركة 42 شاب وشابة من مختلف المدارس الفنية بعرض 143 لوحة فنية ويستمر المعرض ليومين.

وقالت كوردستان من منظمة حماية الطفولة في كوردستان لـ PUKmedia، ان المعرض يقام سنويا، بمشاركة اثنين واربعين شاب وشابة من مختلف الاعمار، وهو فرصة لإظهار مواهب المشاركين والاطلاع على امكانياتهم وصقلها لتكون أكثر احترافية."

من جانبه، قال الفنان التشكيلي محمد فتاح لـ PUKmedia، "ارى هذة الوجوه الجميلة من الشباب وهي تتطلع لمستقبل اجمل، مضيفا ان اللوحات هي انعكاس لما يفكر فيه الشباب الآن ونرى جمالية الفرشاة وهي تتراشق الالوان الزاهية على اللوحات لتعبر عن مكنونات إلهام الفنانين الشباب ."

PUKmedia عدنان الجاف

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