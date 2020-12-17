الرئيسان المشتركان للـ ا.و.ك يؤكدان دخول برنامج الاصلاح حيز التنفيذ

2020/12/17 | 17:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي اليوم الخميس 17/12/2020، في دباشان سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاج محمود والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عضو المكتب السياسي الدكتور سوران جمال طاهر والعضوين القياديين شالاو كوسرت رسول وسالار سرحد، اخر التطورات السياسية والاقتصادية ووجهة نظرهم بشانها وتم التاكيد على التنسيق والعمل المشترك بين جميع القوى السياسية في اقليم كوردستان من اجل السيطرة على الازمات، خاصة حل مشكلة الرواتب وقوت موظفي الاقليم.

واشار الرئيسان المشتركان خلال اللقاء الى حساسية الوضع، واكدا على قرار الاتحاد الوطني لحل المشاكل مع بغداد وتوحيد المواقف.



ومن هذه الناحية، اعلنا بانه يجب تنظيم البيت الكوردي معا وتنفيذ برنامج الاصلاح وحل المشاكل مع بغداد على اساس الدستور وتحسين حياة وخدمات الجماهير.

واكدا انه لا يجوز ان تؤثر الازمات من الان وصاعدا على حياة وخدمات المواطنين ومن اجل ذلك، فان الاتحاد الوطني كقوة مؤثرة سينفذ برنامجه لحل المشاكل والازمات المالية على ارض الواقع وبدأنا في بغداد كخطوة اولى، ولاجل ذلك نحتاج الى تعاون جميع الاطراف.



كما سندخل عملية الاصلاح من خلال عدة مراحل حيز التنفيذ والتي هي برنامج الاتحاد الوطني.

من جانبه، اوضح محمد حاج محمود، بانهم مع وحدة الصف والاتحاد بين الاطراف لحل المشاكل.

PUKmedia

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