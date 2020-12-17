امين بغداد يعلن قرب الشروع بحملة تأهيل شارع المتنبي

2020/12/17 | 17:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن امين بغداد، علاء معن، الخميس، قرب الشروع بتأهيل شارع المتنبي بما يتناسب ومكانته التراثية بالتعاون مع اصحاب المكتبات.

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