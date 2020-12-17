ضبط تلاعب في تنزيل كمية البضاعة وإعادة مادة في منفذي زرباطية والقائم

2020/12/17 | 17:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الخميس، ضبط تلاعب في تنزيل كمية البضاعة وإعادة مادة الحديد في منفذي زرباطية والقائم الحدوديين.

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