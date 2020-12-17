سعر الدولار سيقفز الى 2000 دينار عراقي… عبد الحسين عبطان

2020/12/17 | 17:37 - المصدر: يس عراق

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كتب عبد الحسين عبطان – وزير الشباب والرياضة الاسبق:

كما ذكرت قبل عدة أشهر الدولار يرتفع مقابل الدينار ولن يقف عند سعر اليوم ١٤٠٠ دينار بل سيقفز الى ٢٠٠٠ دينار أو أكثر .



المتضرر الأول هو المواطن المسكين !!!

#اقتصاد_العراق

كما ذكرت قبل عدة أشهر الدولار يرتفع مقابل الدينار ولن يقف عند سعر اليوم ١٤٠٠ دينار بل سيقفز الى ٢٠٠٠ دينار أو أكثر .المتضرر الأول هو المواطن المسكين !!!#اقتصاد_العراق

— عبد الحسين عبطان (@abdulhssein11) December 17, 2020

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