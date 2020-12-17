النزاهة النيابية: لجنة التحقيق بفساد الكهرباء ذكرت الملفات وتناست الاسماء

2020/12/17 | 17:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

انتقدت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، التقرير التحقيقي الذي قدمته اللجنة الخاصة بملف الكهرباء، مبينة ان اللجنة قدمت معلومات تفصيلية الا ان تقرير تناسى ذكر اسماء الاشخاص المتسببين بالمبالغ التي ذكروها في تقريرهم وتركو الامر تائها.

وقال عضو لجنة النزاهة خالد الجشعمي لـ/المعلومة/ ان “اللجنة التحقيقية التدقيقية من البرلمان والرقابة المالية قدمت معلومات قيمة جدا وذكرت تفصيلات مهمة عن هدر الطاقة والاموال وحجم الاموال التي هدرت من 2004 ولغاية الان”.

واضاف ان “اللجنة تناست ذكر الاسماء التي تسببت بهدر تلك المبالغ التي ذكروها في تقريرهم”، مشيرا الى ان “التقرير المقدم ترك الامر تائها والاهم من المعلومات هو تشخيص الاسماء الفاسدة وتسميتها والا ما الفائدة كشف ملف الفساد وترك المتسبب به”.

وافاد ان “المحطات التي صرفت من المفترض ان تجهز العراق بـ27 الف ميكا واط وواقع الحال فقط 13 الف ومن المفترض من اللجنة الكشف عن الاسماء التي تسببت بهدر 14 الف ميكاواط”.انتهى25و

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