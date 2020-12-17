2020/12/17 | 17:42 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعادل الايجابي يحسم مواجهة السماوة والطلبة في ممتاز الكرة

حسم التعادل الايجابي مباراة السماوة والطلبة لحساب منافسات الاسبوع التاسع من دوري الكرة الممتاز.

واقيمت المباراة على ملعب السماوة من دون جمهور.

وجاء هدف السماوة عن طريق اللاعب احمد عدنان في الدقيقة 48، بينما عدل الطلبة النتيجة في الدقيقة 66 عن طريق اللاعب محمد جفال.

وبهذا التعادل اصبح رصيد الطلبة 14 نقطة في المركز الثالث بينما اصبح رصيد السماوة 8 نقاط في المركز الثامن عشر.

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