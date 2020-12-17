وزير النقل يؤكد : اختيار دايو لتنفيذ ميناء الفاو مبني على الإمكانيات الفنية

2020/12/17 | 17:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف وزير النقل ناصر حسين، اليوم الخميس، سبب اختيار شركة “دايو” لتنفيذ ميناء الفاو.وقال حسين بحسب وكالة الانباء العراقية، إن “اختيار دايو لتنفيذ ميناء الفاو مبني على الإمكانيات الفنية”.وكان وزير النقل ناصر حسين أكد، امس الاربعاء، أن شركة دايو ستنفذ خمسة مشاريع أساسية في ميناء الفاو، فيما اشار الى أن […]

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