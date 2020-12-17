2020/12/17 | 17:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 17 دقیقة

134 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الخميس، تسجيل 215 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 6 وفيات خلال 24 ساعة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (17 كانون الاول 2020)، ان الاصابات الجدديدة توزعت كما يلي، أربيل 35، السليمانية 56، دهوك 115، ، كرميان 9".

واضافت، ان حالات الشفاء بلغت 272 حالة كما يأتي، اربيل 122، السليمانية 11، دهوك 117، حلبجة 5، كرميان 17".

كما وتوفي بحسب البيان 6 مصابين، 2 في اربيل ، 2 في السليمانية وحالة وفاة واحدة في كل من دهوك ورابرين".

وبتسجيل الاصابات الجديدة فقد ارتفع اعداد المصابين بكورونا في كوردستان 101172 شخصا، تعافى منهم 65864، وتوفي 3320 اخر.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة إقليم كوردستان تصدر تحديثا بشأن كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة إقليم كوردستان تصدر تحديثا بشأن كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).