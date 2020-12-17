من أنقرة.. الكاظمي يدعو الشركات التركية للاستثمار في العراق

2020/12/17 | 17:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الخميس، تعزيز التعاون الاقتصادي والامني والعلاقات الثنائية بين بغداد وانقرة.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب الكاظمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (17 كانون الاول 2020)، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها في مجالات متعددة، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أن " اللقاء بحث أيضا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وانقرة، فضلا عن دعوة الشركات التركية للاستثمار في العراق في مختلف القطاعات".

من جانبه ذكر السفير العراقي لدى أنقرة حسن الجنابي في تصريح صحفي، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحث خلال الزيارة، الملف الامني ومنع تسلل "الإرهابيين" عبر الحدود والعمليات العسكرية المرتبطة بها، وتنشيط وزيادة التبادل التجاري البالغ حاليا أكثر من 15 مليار دولار، إضافة إلى قضايا التعاون في مجال المياه، والحدود، وتصدير واستيراد النفط.

وأفاد بأنه سيتم خلال الزيارة تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين لا سيما المجلس الأعلى للتعاون الإستراتيجي، واللجنة الاقتصادية المشتركة برئاسة وزيري النفط والطاقة في البلدين.

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