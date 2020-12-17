2020/12/17 | 17:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط تلاعب في تنزيل كمية البضاعة وإعادة مادة الحديد في منفذي زرباطية والقائم الحدوديين.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، ان “كوادرها في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط، تمكنت من ضبط عجلة محملة بمادة (صوندة ماء) والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي خلافا للضوابط والتعليمات النافذة”.

واضافت الهيأة، انه “تمت ضبط العجلة خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين إدراج اجازة استيراد خاصة (بأثاث بلاستك منزلي) وتم تنزيل الكمية من هذه المادة وكذلك إرفاق شهادة منشأ والفاتورة لنفس المادة، والبضاعة الفعلية (صوندة ماء) وذلك يعد تلاعبا في المعاملة الكمركية وتغيرا في وصف البضاعة”.

واشارت الى انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي الى مركز شرطة كمرك زرباطية لغرض عرضها أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المخالفين من المركز الكمركي منجزي المعاملة خلافاً للضوابط”.

وفي سياق آخر اعاد منفذ القائم الحدودي في محافظة الأنبار (4) عجلات محملة بمادة (الحديد) إلى الجانب السوري عبر معبر البوكمال الحدودي وذلك لفشل المادة في الفحص وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

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