موقف حزب العمال الشيوعى المصرى من قضية القومية العربية - سعيد العليمى

2020/12/17 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_العليمى صدر هذا الكراس الذى نقدمه للقارئ فى مجلة الشيوعى المصرى ، العدد الثانى ، نوفمبر/ تشرين الثانى عام 1975 داخل مصرتحت عنوان : القضية القومية العربية – جزء من الرد على ط .ث شاكر .



ثم أعيد اصداره فى نشرة نصف علنية تحت عنوان كراسات (الطريق ) غير دورية : القومية العربية مناظرة موجزة مع ط.ث.



شاكر وآخرين بقلم صالح محمد صالح ، العدد الثالث ديسمبر 1980.



وقد اعتمدت على هذه الأخيرة فى نشر هذا الكراس نظرا ......





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