صلاح العراقي لن يكون آخر الضحايا - جواد وادي

2020/12/17 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_وادي الشهيد صلاح العراقي لن يكون آخر الضحاياهل تحول العراقيون الى مشاريع تصفياتما مر يوم والعراق ليس فيه دم.



هكذا بات قدر العراقيين من مشاريع النحر الذي بقيّ يلازمهم منذ حكم الطاغية المقبور وما قبل ذلك، حتى مجزرة بغداد الجديدة وميسان اللتان وقعتا قبل يومين، وكأن عملية التصفيات قد تمت برمجتها حسب المكان والوقت وطبيعة الأشخاص المراد تصفيتهم، وإذا ما سأل سائل بعيد عن مسرح المذابح ولا علم له بتفاصي ......





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