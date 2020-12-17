الرئيس العراقي: أزمة الرواتب بحاجة لحل جذري يضمن العدالة للجميع

2020/12/17 | 17:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، في بغداد، عدداً من المتظاهرين والمعلمين من إقليم كردستان، وجرى بحث القضايا المتعلقة بالرواتب والأوضاع المعيشيّة اليومية للموظفين والمعلمين، والمشاكل التي تواجه القطاع التعليمي والتربوي للعام الدراسي الحالي.

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