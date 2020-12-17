2020/12/17 | 17:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أبقى بنك إنجلترا الإبقاء على معدلات الفائدة وبرنامج شراء السندات دون تغيير، لكنه حذر من استمرار عدم اليقين الاقتصادي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنك إنجلترا يثبت معدل الفائدة مع استمرار عدم اليقين الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنك إنجلترا يثبت معدل الفائدة مع استمرار عدم اليقين الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).