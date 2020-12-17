وزير العمل لوفد من سفارة كوريا الجنوبية : اعادة تأهيل المركز العراقي الكوري للتدريب تكتسب اهمية كبيرة للوزارة

2020/12/17 | 17:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي :" ان الشركات الكورية التي تعمل في العراق تمتاز بدقة عملها وسرعة انجازه ".وذكر بيان لوزارة العمل ان "الوزير استقبـل وفداً من سفارة كوريا الجنوبية اليوم الخميس ، بحضور مدير عام العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض .وجرى الاستماع لشرح عن مراحل تأهيل المركز العراقي الكوري للتدريب المهني الذي تنفذه الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) ".وقال الوزير خلال اللقاء ان "الشركات الكورية التي تعمل في العراق تمتاز بدقة عملها وسرعة انجازه" ، لافتا الى :" ان المباشرة باعادة تأهيل المركز العراقي الكوري تشكل اهمية كبيرة للوزارة لكون المركز يحتضن الكثير من الفعاليات التي تهتم بها من ورش وتدريب ومؤتمرات واحتفالات".وشدد الركابي على :" ضرورة ان تكون عملية البناء باشراف مباشر من الوكالة الكورية وبيان تقييم العمل وفق مراحل الانجاز "، مشيرا الى :" ان دائرة العمل والتدريب المهني ستكون على تواصل مستمر مع الوكالة وستعمل على تذليل اي مشاكل او عقبات قد تظهر اثناء العمل "./انتهى2

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