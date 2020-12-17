2020/12/17 | 17:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن تحالف / الفتح / عبد الامير التعيبان :" ان البلاد تتجه نحو كارثة اقتصادية لاتبقي ولاتذر ".وقال التعيبان في تغريدة : " اذا لم يتدخل الحكماء واصحاب القرار في البرلمان لايقاف مهزلة نزيف العملة الصعبة في سوق بيع العملة بأيدي فاسدة معروفة الميول والانتماءات، فان البلاد تتجه نحو كارثة اقتصادية لاتبقي ولاتذر " .واضاف :" ان الحكومة هي التي تتحمل العواقب"./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعيبان : البلاد تتجه نحو كارثة اقتصادية لاتبقي ولاتذر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعيبان : البلاد تتجه نحو كارثة اقتصادية لاتبقي ولاتذر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).