السياسة النقدية العجيبة وسعر الصرف العجيب في هذا الإقتصاد العجيب

2020/12/17 | 17:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

- سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في

السوق الآن (الخميس 17/12/2020) ، يتراوح بين

1330 و 1340 إلى 1350 دينار للدولار (صعودا

ونزولاً).



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- البنك

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