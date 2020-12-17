2020/12/17 | 17:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس،

القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات

وبحوزتها (10 كغم) من مادة الحشيشة

المخدرة في البصرة.

وقالت الوكالة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، انه "استنادا

لتوجيهات الم

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