بيان من الاقتصاد النيابية بعد استضافة محافظ البنك المركزي اثر ارتفاع سعر الصرف

2020/12/17 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

استضافت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب احمد سليم الكناني وحضور أعضائها يوم الخميس 2020/12/17 السيد مصطفى غالب محافظ البنك المركزي .

وناقشت الاجتماع عمل البنك المركزي بشأن نافذة بيع العملة وعدم استقرار سعر صرف الدولار فضلا عن خطة البنك المركزي بشأن السياسة النقدية .

و قدم محافظ البنك المركزي شرحا مفصلا عن عمل البنك المركزي وبيع العملة عن طريق النافذة الواحدة .

واضاف الكناني ان اللجنة تعمل على اعداد تقرير مفصل عن عمل البنك المركزي وكيفية السيطرة على نافذة بيع العملة من خلال اجراءات عملية تقدم للبنك المركزي ومراقبة الاستيرادات واستبعاد الاستيراد غير الحقيقي ، داعيا الى محاسبة المصارف المخالفة والمتلكئة وفرض غرامات مالية عليها .

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