محللون سياسيون يصفون زيارة الكاظمي الى تركيا بالمهمة

2020/12/17 | 18:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجمع محللون ومراقبون بالشأن السياسي ان زيارة رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي الى تركيا تعتبر مهمة يحمل من خلالها عدد من الملفات التي تعود بالمكاسب على البلاد.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي قد وصل في وقت سابق الى العاصمة التركية انقرة في زيارة رسمية فيما بحث خلال لقائه مع الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها في مجالات متعددة، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المراقب في الشأن السياسي أحمد الخضر قال خلال حديث خاص لـ PUKmedia، اليوم الخميس: ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تركيا ليست بعيدة عن العمليات العسكرية التركية التي ينفذها الجانب التركي في اقليم كوردستان، مبينا ان هذا الموضوع هو جزء رئيسي من الزيارة، كما تسربت المعلومات.

وأضاف الخضر: ان الكاظمي يحمل الى تركيا ملفات مهمة لبحثها مع الجانب التركي تمثل غاية بالاهمية يأتي في مقدمتها ملف حزب العمال الكوردستاني والتوغل التركي داخل اقليم كوردستان الذي يعد خرقا فعليا للسيادة العراقية، مبينا انه وبالتالي هو حمل هذا الملف المهم والاستراتيجي للتوصل الى اتفاق ينهي هذا التدخل وتكون هنالك تنسيق بين الجانبين لمنع ما تسميه تركيا تهديدا او خطرا على أمنها القومي.

واشار المراقب في الشأن السياسي، الى ان الكاظمي حمل في حقيته ايضا ملف غاية في الأهمية الا وهو ملف المياه، لافتا الى ان العراق يعتمد كليا مع مصادر مياه تنبع من تركيا اساسا وبالتالي هنالك ربما سيواجه العراق شحا في المياه خلال الصيف المقبل، مشيرا الى ان الكاظمي وضع هذا الملف في مقدمة مباحثاته بالاضافة الى ملفات أخرى مثل الملف المالي وملاحقة الاموال العراقية المهربة الى تركيا، وايضا ملف تشجيع الاستثمار التركي داخل المناطق العراقية الآمنة.

بيّن الخضر، ان الكاظمي يعطي اهمية كبرى للعلاقات العراقية الخارجية ومؤمن تماما ان العراق لا يمكن ان يتقدم او يكون فيه اصلاح لوضعه الداخلي دون اسناد دولي او وجود علاقات له متوازنة مع الجميع، واصفا تركيا بالدول المهمة في المنطقة، على حد تعبيره.

وحول فرض الولايات المتحدة العقوبات على تركيا وتأثير تلك العقوبات على العلاقات العراقية التركية، بيّن الخضر، ان هذه المسألة تتوقف على مهارة رئيس الوزراء الاتحادي، بأن تكون له علاقة متوازنة مع الجميع وان يكون له تصرف متوازن في ادارة العلاقات ما بين تركيا وأمريكا، مضيفا، على ان لا يكون العراق جزء من اي محور على حساب محور آخر، مؤكدا في الوقت ذاته، على ان العراق بات يحتاج الى علاقات متوازنة بين الجارة تركيا والدول العظمى ومنها أمريكا.

وتابع، بالتالي على الكاظمي ان يقنع الجانب التركي بأن العراق ليس ساحة لتصفية الحسابات ولن يكون جزءا من محور معين ضد محور ثان والا سنصل الى مرحلة كارثية قد يمر بها العراق، متوقعا ان يطرح الكاظمي موضوع تقليل قوام القوات التركية المتوغلة في اقليم كوردستان، كون هذه المسألة هي جزء من الملف الاستراتيجي الذي يحمله الكاظمي في جعبته الى تركيا، مرجحا ان يطالب الكاظمي بخفض هذه القوات التي ليست ضرورية وان يستبدلها بقوات اتحادية او قوات من حرس الاقليم، مستطردا بالقول: "لكن لا اتوقع ان تستجيب تركيا لطلبات الكاظمي حول هذا الموضوع بسهولة وان كانت هنالك ضمانات من الجانب العراقي، لان تركيا تحاول دائما ان تسخر كل الاحداث كأوراق سياسية تضغط بها على الجميع وان ستستخدم هذه الورقة للضغط على العراق من اجل مكاسب معينة".

من جانبه وصف المحلل سياسي علي البيدر، زيارة الكاظمي الى تركيا بالمكسب للعراق، مرجحا ان يبحث الكاظمي خلال زيارته الى تركيا ملفات أمنية واقتصادية وتجارية.

وقال البيدر خلال حديث خاص لـ PUKmedia، ان من اهم القضايا التي لا بد ان تكون على اجندة الكاظمي خلال زيارته الى تركيا، هو ملف حزب العمال الكوردستاني، وكذلك التدخل التركي والتواجد والتحركات التركية على الاراضي العراقية وابرز الاهداف التي ممكن ان تصوب نحوها تركيا بنادقها وقصفها وطيرانها وصواريخها.

واضاف: من الضروري ان يكون هنالك تنسيق تركي مع الحكومة العراقية حول العمليات العسكرية التي تنفذها على الاراضي العراقية، كي لا تعتبر هذا التحركات خروقات للسيادة العراقية، مشيرا الى ان ملفات اخرى تتعلق بحصة العراق من المياه، والجانب التجاري الذي يمثل عصب الحياة لتركيا، ستكون على طاولة المباحثات بين الطرفين، خصوصا بعد تشديد الدول الغربية بعض الاجراءات على تركيا وتراجع الواقع الاقتصادي التركي.

وأكد البيدر، ان ما يميز هذه الزيارة انها توفر بيئة مناسبة لمرحلة جديدة من العلاقات التركية العراقية بعد ان شهدت توترات اضافة الى حاجة العراق للجوانب الاقتصادية وحتى الامنية، لافتا الى ان هذه التحركات بها جوانب ايجابية للعراق وتركيا ويجب استمثارها على اتم وجه للشروع بمرحلة جديدة تخدم البلدين ومصالحهما.

وتوقع المحلل السياسي علي البيدر، ان يكون هنالك زيادة للقوام العسكري التركي على الاراضي العراقية بعد هذه الزيارة، منوها الى ان زيارة رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي الى تركيا، وخصوصا في هذه الفترة العصيبة، تعتبر مكسب للبلاد.

PUKmedia هاميار علي

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