2020/12/17 | 18:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- بيان رسمي : اللجنة ركزت خلال الاستضافة على السبل الكفيله لمواجهة التداعيات السلبية لزيادة سعر الصرف على المواطنين وبالذات الطبقات الهشة والفقيرة ، فضلا عن الاجراءات التي سيتبعها البنك المركزي تجاه شركات الصيرفة اللجنة المالية تدعو الحكومة الى اجراء اصلاحات سريعة لحماية الطبقات الهشة والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والعاملين في القطاع الخاص […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة المالية تبحث مع محافظ البنك المركزي زيادة سعر صرف العملة المركز الخبري الوطني.

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