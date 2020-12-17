الكاظمي: نريد زيادة الشركات الاقتصادية مع تركيا والابواب مفتوحة للاستثمارات

2020/12/17 | 18:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي:

نتطلع الى تعزيز العلاقة مع تركيا وترصين التعاون والاحترام المتبادل

الشركات التركية لها حصة مهمة بالاستثمارات في العراق

نريد زيادة الشركات الاقتصادية مع تركيا والابواب مفتوحة للاستثمارات

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