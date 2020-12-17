اردوغان: المياه لن تكون نقطة خلاف مع العراق بل نقطة تعاون

2020/12/17 | 18:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اردوغان في المؤتمر المشترك مع الكاظمي:

نؤكد دعمنا للعراق ونؤيد وحدة الاراضي العراقية ونساند جميع التوجهات

نقف مع العراق في مواجهة التنظيمات الارهابية

نؤكد على ضرورة صنع الارضية التي تدعم حجم التبادل التجاري مع العراق

المياه لن تكون نقطة خلاف مع العراق بل نقطة تعاون

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