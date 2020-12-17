بايدن جاهز وأوروبا جاهدة لاتفاق جديد مع إيران

2020/12/17 | 18:09 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

هدى الحسيني

ستة أشهر حاسمة ستقلب الموازين للاتفاقية النووية الجديدة؛ إذ بعد إعادة فرز الأصوات في عدة مواقع وأحكام قضائية لم تترك مجالاً للشك، وبعد تثبيت المجمع الانتخابي، ستستيقظ واشنطن بعد ليل العشرين من يناير (كانون الثاني) على حقبة جديدة.



ويتضح من تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب جو ب...

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