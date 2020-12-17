2020/12/17 | 18:13 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية: ضرورة تأمين عودة جميع النازحين وتكثيف الجهود محليا ودوليا لكشف مصير المختطفين الايزيديين

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس 17 كانون الأول 2020، في تهنئة بمناسبة عيد الصوم الايزيدي، على ضرورة تعزيز الجهود المحلية والدولية للكشف عن مصير المختطفين الايزيديين ومحاسبة المتورطين في ذلك، لافتاً إلى أهمية تأمين عودة آمنة لجميع النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم مع توفير مستلزمات العيش الكريم.

وفي ما يلي نص التهنئة:

"مع إطلالة عيد الصوم لأبناء شعبنا من أبناء الديانة الايزيدية، نتقدم بأحرّ التهاني للأخوات والإخوة الإيزيديين في العراق وفي جميع أنحاء العالم، متمنين لهم عيداً سعيداً يرفلون معه بالسلام والأمان والمحبة.

وبهذه المناسبة المباركة نستذكر بإجلال وتقدير التضحيات التي قدمها الإيزيديون في الدفاع عن مدنهم وقراهم، وندين بشدة المآسي التي تعرضوا لها على يد الأرهاب الداعشي الذي ارتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية.

إن هذه التضحيات المقترنة بالبطولات ستكون سجلاً زاخراً في قيم الشجاعة والبسالة والفخر، في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي كانت تهدف لإنهاء وجودهم.

وبهذه المناسبة نؤكد ضرورة تأمين عودة آمنة لجميع النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم مع توفير مستلزمات العيش الكريم، وأهمية تعزيز الجهود المحلية والدولية من أجل البحث وتحرير باقي المختطفين من بناتنا وأبنائنا الايزيديين الذين تم اختطافهم من قبل عصابات داعش الإرهابية.

عيداً سعيداً، وكل عام والإيزيديون بخير وسلام في مدنهم وقراهم، وبين اخوتهم وأبناء شعبهم بمختلف مكوناته وأطيافه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: ضرورة تأمين عودة جميع النازحين وتكثيف الجهود محليا ودوليا لكشف مصير المختطفين الايزيديين) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: ضرورة تأمين عودة جميع النازحين وتكثيف الجهود محليا ودوليا لكشف مصير المختطفين الايزيديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).