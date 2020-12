الصقور يصحح مساره على حساب المتصدر نفط الوسط

2020/12/17 | 18:14 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق القوة الجوية فوزاً ثميناً خارج ارضه على المتصدر نفط الوسط بهدف دون رد سجله اللاعب علي محسن في الدقيقة 81 ضمن منافسات الدور التاسع لدوري الكرة الممتاز

