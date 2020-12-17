الحزب الشيوعي يكذب مزاعم صفحات التواصل عن اغتيال سكرتيره رائد فهمي

2020/12/17 | 18:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفى الحزب الشيوعي العراقي، الخميس، انباء اغتيال سكرتير اللجنة المركزية للحزب رائد فهمي، مؤكدا انه يتمتع بصحة جيدة ويواصل عمله المعتاد السياسي.

وقال الحزب في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (17 كانون الاول 2020)، أنه "تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبرا مفبركا عن اغتيال الرفيق رائد فهمي ، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي.



وإذ ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، نؤكد ان الرفيق يتمتع بصحة جيدة ويواصل عمله المعتاد السياسي".

وطالب البيان، "الجميع بالحذر ممن يتصيدون في الماء العكر ويسعون الى توتير الأجواء وادامة حالة اللا استقرار في بلدنا".

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اغتيال النائب السابق وسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي.

وكان فهمي عضوا في مجلس النواب العراقي عن تحالف سائرون الذي يقوده التيار الصدري، غير أنه استقال من البرلمان بعد احداث تشرين.

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