العراق وتركيا يوقعان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي: دعوة عراقية للشركات التركية لمشاريع استثمارية اكثر

2020/12/17 | 18:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، توقيع العراق مع تركيا اتفاقية للازدواج الضريبي.

وقال الكاظمي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان: نريد زيادة الشراكة الاقتصادية مع تركيا، و الشركات التركية لها حصة مهمة بالاستثمارات في العراق.

واضاف الكاظمي: نتطلع لخطوات فعالة لتفعيل بنود مؤتمر المانحين في الكويت الذي شاركت فيه تركيا، مبينا: نريد مزيد من التطور والشراكة الاقتصادية مع تركيا والاستثمار في القطاعات الخاصة في العراق.

وتابع: نعول على تركيا في اعادة الاعمار وتطوير البنى التحتية من خلال شركاتها في العراق، مؤكدا ان :تركيا بلد مهم ولدينا علاقات تاريخية واهم الشركاء التجاريين للعراق.

من جانبه قال اردوغان: نؤكد ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مبينا: ناك اهمية لانبوب النفط بين تركيا والعراق القادم من كركوك.

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