البنك المركزي يكشف عن حزمة اجراءات لتحقيق التوازن في سعر الصرف

2020/12/17 | 18:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، اليوم الخميس، عن حزمة من الاجراءات التي ستحقق توازن مريح في سعر الصرف لعام ٢٠٢١.

وقال بيان للجنة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور الاعضاء، استضافت، يوم الخميس، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، لبحث الازمة الاقتصادية و تداعيات ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة على الوضع السوق العراقي”، مبينا ان “اللجنة ركزت خلال الاستضافة التي عقدت في مقرها ، على السبل الكفيله لمواجهة التداعيات السلبية لزيادة سعر الصرف على المواطنين وبالذات الطبقات الهشة والفقيرة، فضلا عن الاجراءات التي سيتبعها البنك المركزي تجاه شركات الصيرفة لردع ضعاف النفوس من استغلال هذا الوضع”.

ودعت اللجنة الحكومة، الى “اجراء اصلاحات سريعة لحماية الطبقات الهشة والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والعاملين في القطاع الخاص ومواجهة التضخم وتوفير المواد الغذائية الضرورية من خلال البطاقة التموينية”.

وقدم محافظ البنك المركزي، بحسب البيان، “توضيحاً بشأن اسباب ارتفاع سعر صرف العملة”، مؤكداً ان “البنك يستعد لاطلاق حزمة من الاجراءات التي ستحقق توازن مريح في سعر الصرف لعام ٢٠٢١ مثل اطلاق مبادرة بمبلغ ٣ ترليون لدعم ذوي الدخل المحدود، ومضاعفة توفير العملة الصعبة في السوق ، وزيادة نسب الفائدة على العملة العراقية المودعة في المصارف”.

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