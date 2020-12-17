عاجل | تصريحات الكاظمي في المؤتمر العراقي التركي في أنقرة

2020/12/17 | 18:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي: نتطلع إلى مزيد من تطور العلاقة مع تركيا.

الكاظمي: تركيا لها دور كبير في مساندة العراق اثناء حربه ضد الارهاب.

الكاظمي: الشركات التركية لها حصة مهمة بالاستثمارات في العراق.

الكاظمي: نريد زيادة الشراكة الاقتصادية مع تركيا.

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