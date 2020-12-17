التربية تُحدد موعد امتحان “الدور الثالث” للسادس الابتدائي والثالث المتوسط

2020/12/17 | 18:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد اعلنت وزارة التربية ، موعد امتحانات “الدور الثالث” للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019 – 2020 .وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الامتحانات تبدأ يوم الأحد الموافق الـ3 من شهر كانون الثاني لعام 2021 وتستمر لغاية يوم الاربعاء المصادف الـ13 من الشهر ذاته ، ومن …

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