2020/12/17 | 18:20 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة-اين]أجريت اليوم قرعة كأس السوبر الإسباني، اليوم الخميس، بمشاركة أربعة فرق، وفقًا للنظام الجديد المتبع منذ الموسم الماضي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلاسيكو محتمل في نهائي السوبر الإسباني
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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