كلاسيكو محتمل في نهائي السوبر الإسباني

2020/12/17 | 18:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أجريت اليوم قرعة كأس السوبر الإسباني، اليوم الخميس، بمشاركة أربعة فرق، وفقًا للنظام الجديد المتبع منذ الموسم الماضي.

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