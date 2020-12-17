الجوية يتغلب على نفط الوسط متصدر الدوري الممتاز

2020/12/17 | 18:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقع فريق الجوية بكرة القدم اليوم

الخميس، الخسارة بالمتصدر نفط الوسط

بهدف وحيد للبديل علي محسن، ضمن منافسات

الجولة التاسعة بدوري الكرة الممتاز،

في لقاء جرى على ملعب النجف الدولي.

وفي بداية الشوط الاو

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