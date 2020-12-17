الجوية يوقع الخسارة بنفط الوسط متصدر الدوري الممتاز

2020/12/17 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

أوقع فريق الجوية بكرة القدم اليوم الخميس ( 17 كانون الاول 2020)الخسارة بالمتصدر نفط الوسط بهدف وحيد للبديل علي محسن ، ضمن منافسات الجولة التاسعة بدوري الكرة الممتاز،في لقاء جرى على ملعب كربلاء الاولمبي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،" بداية الشوط الاول شهدت أفضلية جوية مع ضغط في ساحة لعب نفط الوسط، مع تهديد على تناوب عليه أيمن حسين وحمادي احمد،بينما إعتمد نفط الوسط على الهجمات المرتدة بين الحين والآخر، لينتهي الشوط سلبيا بالنتيجة".

وأضاف،" افضلية الجوية إستمرت الى الشوط الثاني، الا أن اللعب على حامل الكرة من قبل لاعبي نفط الوسط غيب الحلول لدى الفريق الجوي، وأستمر الاداء على هذا الحال، حتى الدقيقة 80 ومن هجمة جوية منظمة، انتهت عند اللاعب البديل علي محسن، سددها من خط الجزاء قوية سكنت في الزاوية الصعبة على الحارس علي كاظم، وحاول نفط الوسط البحث عن التعديل، الا أن المباراة انتهت بالفوز الجوي 1- صفر".

وكانت الجولة التاسعة قد شهدت ظهر اليوم ايضا، فوز الكرخ على اربيل ، وتعادل السماوة والطلبة ، والجدود والديوانية، فيما تختتم الجولة الجولة نفسها يوم غد الجمعة، بإقامة ست مباريات في بغداد والمحافظات.

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