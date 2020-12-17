الكاظمي: العراق يدين أي عمل ينطلق من اراضيه لتهديد الاراضي التركية

2020/12/17 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: العراق يعمل على تعزيز علاقاته مع جيرانه ولن نكون بمحور ضد اخر

نثق بقدرة الشركات التركية على العمل بنجاح في العراق وابوابنا مفتوحة أمام رجال الاعمال الاتراك

نشكر تركيا على استقبال جرحى القوات الامنية

نعمل على التوصل لخطة عمل مشتركة في ملف المياهالكاظمي: العراق يدين اي عمل ينطلق من اراضيه لتهديد الاراضي التركية وقبل يومين حصل اعتداء تصدت له قواتنا المسلحة من البيشمركة ونحن نرفض الارهاب ونتعاون مع تركيا في مكافحته

وقعنا اليوم مع الجانب التركي اتفاقية لالغاء الازدواج الضريبي ونتطلع لزيارة اردوغان الى بغداد

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