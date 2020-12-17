اردوغان: نؤكد ان ملف المياه لن يكون نقطة خلاف بين تركيا والعراق

2020/12/17 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الخميس، أن ملف المياه لن يكون نقطة خلاف بين بلاده والعراق.

وقال اردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: "سنواصل دعمنا للعراق ونؤيد وحدة اراضيه"، مشيراً إلى أنه "يؤمن بقدرة الحكومة العراقية على مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة".

وأضاف اردوغان: "ندعم حرب العراق ضد الارهاب، وندعم اتفاقية الغاء ازدواج الضرائب واستمرار المشاريع التنموية لا سيما مشاريع الطاقة، فضلا عن دعمنا لاعادة اصلاح الانبوب النفطي بين العراق وتركيا".

وتابع الرئيس التركي: "بحثنا ملف المياه وتم طرح خطة عمل مشتركة في هذه الاطار"، مؤكدا أن "ملف المياه لن يكون نقطة خلاف بين تركيا والعراق".

وفي وقت سابق، ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والتركي في انقرة.

قبلها ناقش الكاظمي، مع أردوغان تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وأنقرة ، وسبل توطيد العلاقات الثنائية في مجالات متعددة، واستعرضا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق بيان رسمي عراقي.

ووصل الكاظمي، اليوم الخميس، (17 ‏كانون الأول، 2020)، إلى العاصمة التركية أنقرة، في مستهل زيارة رسمية الى الجمهورية التركية على رأس وفد حكومي.

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