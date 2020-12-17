2020/12/17 | 18:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استضافت اللجنة المالية برئاسة النائب د.



هيثم الجبوري وحضور اعضاء اللجنة ، يوم الخميس ، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ، لبحث الازمة الاقتصادية و تداعيات ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة على الوضع السوق العراقي .

وركزت اللجنة خلال الاستضافة التي عقدت في مقرها ، على السبل الكفيله لمواجهة التداعيات السلبية لزيادة سعر الصرف على المواطنين وبالذات الطبقات الهشة والفقيرة ، فضلا عن الاجراءات التي سيتبعها البنك المركزي تجاه شركات الصيرفة لردع ضعاف النفوس من استغلال هذا الوضع .

ودعت اللجنة الحكومة الى اجراء اصلاحات سريعة لحماية الطبقات الهشة والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والعاملين في القطاع الخاص ومواجهة التضخم وتوفير المواد الغذائية الضرورية من خلال البطاقة التموينية .

وقدم محافظ البنك المركزي توضيحاً بشأن اسباب ارتفاع سعر صرف العملة ، مؤكداً ان البنك يستعد لاطلاق حزمة من الاجراءات التي ستحقق توازن مزيح في سعر الصرف لعام ٢٠٢١ مثل اطلاق مبادرة بمبلغ ٣ ترليون لدعم ذوي الدخل المحدود ، ومضاعفة توفير العملة الصعبة في السوق ، وزيادة نسب الفائدة على العملة العراقية المودعة في المصارف .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تستضيف محافظ البنك المركزي لبحث تداعيات ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تستضيف محافظ البنك المركزي لبحث تداعيات ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).