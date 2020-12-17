رئيس الجمهورية يهنئ بمناسبة عيد الصوم الأيزيدي

2020/12/17 | 18:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، ضرورة تأمين عودة جميع النازحين والمهجرين إلى مناطقهم، داعياً إلى تحرير باقي المختطفين الأيزيديين من قبضة داعش.

وذكر المكتب الاعلامي لمكتب رئيس الجمهورية، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (17 كانون الاول 2020)، أنه "شدد الرئيس برهم صالح، في تهنئة بمناسبة عيد الصوم الايزيدي، على ضرورة تعزيز الجهود المحلية والدولية للكشف عن مصير المختطفين الايزيديين ومحاسبة المتورطين في ذلك"، لافتاً إلى "أهمية تأمين عودة آمنة لجميع النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم مع توفير مستلزمات العيش الكريم".

وفي ما يلي نص التهنئة:

"مع إطلالة عيد الصوم لأبناء شعبنا من أبناء الديانة الايزيدية، نتقدم بأحرّ التهاني للأخوات والإخوة الإيزيديين في العراق وفي جميع أنحاء العالم، متمنين لهم عيداً سعيداً يرفلون معه بالسلام والأمان والمحبة.

وبهذه المناسبة المباركة نستذكر بإجلال وتقدير التضحيات التي قدمها الإيزيديون في الدفاع عن مدنهم وقراهم، وندين بشدة المآسي التي تعرضوا لها على يد الأرهاب الداعشي الذي ارتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية.

إن هذه التضحيات المقترنة بالبطولات ستكون سجلاً زاخراً في قيم الشجاعة والبسالة والفخر، في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي كانت تهدف لإنهاء وجودهم.

وبهذه المناسبة نؤكد ضرورة تأمين عودة آمنة لجميع النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم مع توفير مستلزمات العيش الكريم، وأهمية تعزيز الجهود المحلية والدولية من أجل البحث وتحرير باقي المختطفين من بناتنا وأبنائنا الايزيديين الذين تم اختطافهم من قبل عصابات داعش الإرهابية".

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