2020/12/17 | 18:35 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاز فريق القوة الجوية، اليوم الخميس، على نظيرة نفط الوسط متصدر الدوري العراقي بهدف مقابل لاشيء سجله اللاعب علي محسن في الدقيقة ٨٠ من عمر المباراة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجوية يعود الى سكة الانتصارات من محطة نفط الوسط المتصدر 7 SKY TV.

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